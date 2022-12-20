Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

20.12.2022 12:52
Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı

13 Afrikalı futbolcunun yanı sıra 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu Fransa forması altında mücadele ettiDoğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, - Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e penaltılar sonucunda mağlup olarak kupaya...

13 Afrikalı futbolcunun yanı sıra 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu Fransa forması altında mücadele etti

Doğukan DEMİRKIRDI/ İSTANBUL, - Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e penaltılar sonucunda mağlup olarak kupaya ulaşamayan Fransa'nın kadrosunda sadece iki futbolcunun Fransız kökenli olması dikkat çekti.

Finalde Arjantin'e yenilen Fransa'nın turnuva kadrosunda Fransız kökenli olarak sadece Rabiot ve Pavard yer aldı. Bu iki isim dışındaki futbolcuların çoğunluğunu Afrikalı isimler oluşturuyor. Fransa Milli Takımı'nda turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Kylian Mbappe başta olmak üzere 13 futbolcu Afrika kökenli. Altın ayakkabı alan Mbappe, Kamerun asıllı. Kongolu ve İtalyan asıllı futbolcuların Fransız oyunculardan fazla olması da dikkat çeken başka bir detay oldu. 24 kişilik kadrolarında sakatlığı nedeniyle Benzema yer almazken; golcü oyuncunun kökeni ise Cezayir.

GRIEZMANN'IN ANNESİ ALMAN, BABASI PORTEKİZLİMilli takım tercihini Fransa'dan yana kullanan ve 2014 yılından beri milli formayı giyen Antoine Griezmann'ın annesi Alman, babası ise Portekizli.3 İSPANYOL, 1 İTALYAN VARKadrosunda 2 Fransız kökenli futbolcu bulunan Fransa Milli Takımı'nda 13 Afrikalı futbolcunun yanı sıra 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu yer alıyor. Dünya Kupasını 2'inci tamamlayan Fransa'nın kadrosunda yer alan futbolcuların etnik kökenleri şöyle: Hugo Lloris:  KatalanAlphonse Areola: Filipinler Steve Mandanda, Axel Disasi, Kolo Muani: Demokratik Kongo CumhuriyetiJules Kounde: BeninLucas Hernandez, Theo Hernandez: İspanyaWilliam Saliba: Anne Kamerun, Baba LübnanDayot Upamecano: Gine Bissau Raphael Varane: MartinikMarcus Thuram, Kingsley Coman: GuadeloupeIbrahima Konate, Youssouf Fofana:  MaliAurelien Tchouameni: KamerunEduardo Camavinga: AngolaMatteo Guendouzi: FasKylian Mbappe: Anne Cezayir, Baba KamerunAntoine Griezmann: Anne Almanya, baba PortekizOlivier Giroud: İtalyaOusmane Dembele: Moritanya ve Senegal

Andrien Rabiot ve Benjamin Pavard: Fransa


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan finalde kimi destekledi? Görüntüsü sosyal medyada ses getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan finalde kimi destekledi? Görüntüsü sosyal medyada ses getirdi Fransa milli takımı Paris'e döndü Fransa milli takımı Paris'e döndü

Arjantin, Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:08 Altın Palmiye Töreni'nde Seren Serengil'in protokolde oturduğunu gören, Bircan Bali ve Arto Dalga kendilerini ön sıraya aldırdı
12:53 Kuzey Kore liderinin kız kardeşi, ülkesine yapılan eleştirileri "havlamaya" benzetip sert konuştu
12:42 Amirallerin Montrö bildirisi davasında yargılanan 103 emekli amiral, "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etti
12:20 Antalya'da 30 yaşındaki genç, arkadaşıyla birlikte gittiği caminin tuvaletinde cansız halde bulundu
12:05 Boynuzlarında genetik bozukluk bulunan kızıl geyik Sivas'ta kameralara yansıdı! Çiftleşme şansları yok denecek kadar az
12:08 Dünya Kupası'nda kupa seremonisi öncesi gergin anlar! Infantino'nun talebini görmezden gelen Katar Emiri, Macron'un önünde yürümesine izin vermedi
11:58 İlginç hareketleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın çıplak pozları sızdırıldı
11:36 Batman'da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı
11:35 Murat Ongun'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım
11:28 Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo, çıkan yangınla küle döndü! "Yangın her şeyi aldı" diyen Poyrazoğlu'ndan duygusal paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2022 13:39:46. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Kupası finalisti Fransa'nın kadrosunda sadece 2 Fransız yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement