Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na Alves Kablo'dan destek - Son Dakika
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Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na Alves Kablo'dan destek

20.10.2022 20:44

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına ve teknik direktör Osman Çakmak'a, Alves Kablo yönetimi 2'şer Cumhuriyet altını hediye etti.

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına ve teknik direktör Osman Çakmak'a, Alves Kablo yönetimi 2'şer Cumhuriyet altını hediye etti.

Alves Kablo'nun Kazan'da bulunan fabrika bahçesinde düzenlenen etkinlikte, dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'nın oyuncuları, teknik direktör Osman Çakmak, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan bazı yöneticiler hazır bulundu.

Alves Spor Kulübü Başkanı Hikmet Alabıcak, Ampute Futbol Milli Takımı'nın vermiş olduğu sevincin çok ufak bir jestini yaptıklarını belirterek, "Onların bize yaşatmış olduğu mutluluk, sevinç gözyaşlarının maddi bir bedeli yoktur. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu akşam bu kahramanların bize ve ülkece yaşatmış oldukları sevinci, Osman Çakmak hocamın da dediği gibi, almış oldukları karnenin bir hediyesi olarak kendilerine 2'şer tane Cumhuriyet altını hediye ederek, bunu şimdilik çok ufak bir bütçe sayıyoruz, böyle bir ödüllendirme tasarrufunda bulunduk. Umarım az da olsa mutlu etmişizdir. Diğer sektördeki insanlara da bir öncü olma niyetinde olduk. İnşallah hak ettikleri değeri alırlar diye düşünüyorum." diye konuştu.

Alves Kablo olarak ampute futbol camiasına desteklerinin süreceğini de dile getiren Alabıcak, "Biz bu kulübü kurarken bir-iki yıllık değil, nesillere aktarmak için hayata geçirdik. Müjdesini de vereyim, bir altyapı projesi başlatmak istiyoruz, yurt genelinde, 12-14 yaşındaki evine kapanmaktan ziyade sosyalleşmeyi sevecek insanları hayata bağlamak için böyle bir proje başlatmaya niyetlendik." ifadelerini kullandı.

Dünya kupasının mutluluğu ve coşkusunun devam ettiğini belirten Osman Çakmak da şunları kaydetti:

"Kaç yıllık bir özlem ve hasret vardı, omuzlarımdan öyle bir yük kalktı. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kulüpler bizim için çok önemli, Hikmet Başkanın Alves Spor Kulübü'ne destek olması, oradan şu anda milli takımda 5 futbolcumuzun olması ayrı bir gurur. Yapmış olduğumuz projelerin içerisine belediyeler, kurumsal şirketler ve aynı zamanda özel sektörü de almamız lazım. Ben şahsım, federasyonum ve milli takım topçularım adına teşekkür ediyorum, çam sakızı çoban armağanı bir de ayrıyeten onlara ödül vermesi gerçekten bizi çok mutlu etti. Hep söylüyorum ülke için kim ne yaparsa Allah bin defa razı olsun, Allah sağlıklı ömür versin. Bu çocuklar da gerçekten dünya kupasını getirdiler."

Konuşmaların ardından Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü Başkanı Hikmet Alabıcak, Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına ve teknik direktör Osman Çakmak'a hediyelerini takdim etti.

Kaynak: AA
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Osman Çakmak, Cumhuriyet, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na Alves Kablo'dan destek - Son Dakika

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