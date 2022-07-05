Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı

05.07.2022 17:04

Pazartesi günü Wimbledon'da çeyrek finale çıkan 27 yaşındaki Nick Kyrgios'un eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandığı açıklandı. Suçlamanın, geçen Aralık ayında Canberra'da yaşanan bir olayla ilgili olduğu belirtildi.

Canberra Times, tenis yıldızı Nick Kyrgios'un eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandığını öne sürdü. Pazartesi günü Wimbledon'da çeyrek finale yükselen 27 yaşındaki Kyrgios, önümüzdeki ay Canberra'da mahkemeye çıkacak.

Tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı

HABER DOĞRULANDI

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Avustralya Başkent Bölgesi polisi Kyrgios'un eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandığını doğruladı. Suçlamanın, geçen Aralık ayında Canberra'da meydana gelen bir olayla ilgili olduğu belirtildi. Cezanın iki yıl olabileceği ifade edildi.

YORUMLAR
500
Ağrı'da futbol hakemi, beraber görev aldıkları maçta kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı Ağrı'da futbol hakemi, beraber görev aldıkları maçta kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı Son dakika: İngiliz televizyon yıldızı ile erkek arkadaşı Bodrum'da kaza yaptı Son dakika: İngiliz televizyon yıldızı ile erkek arkadaşı Bodrum'da kaza yaptı

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:59 61 yaşındaki Rus milyarder Yuri Voronova, evinin yüzme havuzunda kafasından vurulmuş şekilde ölü bulundu
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 17:08:22. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement