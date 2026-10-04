Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünyanın gözü Ronaldo\'nun vereceği cevapta
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus'un bir araya gelmesi için adım attı. Jesus'un görüşmeye yeşil ışık yaktığı belirtilirken, Ronaldo'nun vereceği yanıt beklenmeye başladı.

Portekiz Milli Takımı'nda Danimarka maçı öncesinde kampı terk eden 41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili yaşanan gerginlikte yeni bir adım atıldı.

JESUS'TAN GÖRÜŞME ÖNERİSİNE YEŞİL IŞIK

Portekiz basınından A Bola’da yer alan habere göre, efsane futbolcu ile bağların tamamen kopmasını istemeyen Portekiz Futbol Federasyonu harekete geçti. Federasyon yetkilileri, teknik direktör Jorge Jesus’tan Ronaldo ile bir araya gelmesini talep etti. Tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus ise federasyondan gelen bu öneriyi olumlu karşılayarak görüşmeyi kabul etti.

RONALDO CEPHESİNDEN YANIT BEKLENİYOR

Federasyon yetkilileri bir yandan Ronaldo'nun ekibiyle temaslarını sürdürürken, yıldız oyuncudan gelecek cevabı bekliyor. Şu anda Madrid'de bulunduğu belirtilen Cristiano Ronaldo, kamptan ayrılış süreciyle ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.

AÇIKLAMA NORVEÇ MAÇI SONRASINDA

Öte yandan Teknik direktör Jorge Jesus, pazartesi günü oynayacakları Norveç karşılaşmasının ardından düzenleyeceği basın toplantısında Cristiano Ronaldo süreciyle ilgili detaylı açıklamada bulunacağını duyurdu.

Cristiano RonaldoJorge JesusPortekizFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı Hülya Avşar korta çıktı, kıyafeti maçı gölgede bıraktı
İstanbullular dikkat Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz
Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
Adana’nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor Adana'nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
22:56
Vincenzo Montella’yı çıldırtan soru
Vincenzo Montella'yı çıldırtan soru
22:36
Beşiktaş’a Milot Rashica’dan kötü haber
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber
22:04
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
21:21
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
20:04
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 23:02:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei