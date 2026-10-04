Dünyanın gözü Ronaldo\'nun vereceği cevapta

Portekiz Milli Takımı'nda Danimarka maçı öncesinde kampı terk eden 41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili yaşanan gerginlikte yeni bir adım atıldı.

JESUS'TAN GÖRÜŞME ÖNERİSİNE YEŞİL IŞIK

Portekiz basınından A Bola’da yer alan habere göre, efsane futbolcu ile bağların tamamen kopmasını istemeyen Portekiz Futbol Federasyonu harekete geçti. Federasyon yetkilileri, teknik direktör Jorge Jesus’tan Ronaldo ile bir araya gelmesini talep etti. Tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus ise federasyondan gelen bu öneriyi olumlu karşılayarak görüşmeyi kabul etti.

RONALDO CEPHESİNDEN YANIT BEKLENİYOR

Federasyon yetkilileri bir yandan Ronaldo'nun ekibiyle temaslarını sürdürürken, yıldız oyuncudan gelecek cevabı bekliyor. Şu anda Madrid'de bulunduğu belirtilen Cristiano Ronaldo, kamptan ayrılış süreciyle ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.

AÇIKLAMA NORVEÇ MAÇI SONRASINDA

Öte yandan Teknik direktör Jorge Jesus, pazartesi günü oynayacakları Norveç karşılaşmasının ardından düzenleyeceği basın toplantısında Cristiano Ronaldo süreciyle ilgili detaylı açıklamada bulunacağını duyurdu.