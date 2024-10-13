Dursun Gözel TİESF Başkanlığına Aday

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Dursun Gözel, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Gözel, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 6 Kasım'da düzenlenecek genel kurulda federasyon başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Spor hayatına 2000 yılında adım attığını hatırlatan eski işitme engelli milli güreşçi Gözel, "Genetik olarak kısmi duyma kaybımın olmasıyla beraber aktif güreş hayatımda darbeye bağlı kulak zarlarının patlaması sonucu işitme kaybım arttı. Bu sebeple 2003'te yolum TİESF ile kesişti. Avrupa ve dünya şampiyonlukları, olimpiyat ikinciliği dereceleriyle işitme engelliler camiamızı, Türk milletini ve şanlı bayrağımızı temsil etme fırsatım oldu. Tüm kariyerimi 21 yıldır parçası olmaktan onur duyduğum işitme engelliler spor camiasına borçluyum." ifadelerini kullandı.

Gözel, sporu bir araç olarak kullanıp işitme engelli insanların iletişim sorununu ortadan kaldırmak, ailesel, çevresel ve ekonomik sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak topluma kazandırma amacıyla yola çıktığını belirterek, "Ülkemizin her bir köşesinde spor ailemizin bir parçası olamamış tek bir işitme engelli kardeşimiz kalmayana dek durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Hep birlikte sessizlerin sesi olacağız." diye konuştu.