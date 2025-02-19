Dursun Özbek PFDK'ya Sevk Edildi

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Galatasaray Kulübü Dursun Özbek, yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Galatasaray Kulübü'nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL