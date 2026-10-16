Dusan Vlahovic\'ten galibiyet paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, zorlu TSG Hoffenheim deplasmanından 3-2'lik kritik bir galibiyetle dönerek büyük bir başarıya imza attı. Siyah-beyazlı ekibin bu önemli zaferin sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer alamayan yıldız futbolcu Dusan Vlahovic de kayıtsız kalmadı.

"YESSSS!" NOTUYLA TEBRİK ETTİ

Karşılaşmanın hemen ardından kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sırp forvet, takım arkadaşlarının coşkusuna uzaktan da olsa ortak oldu. Maçın skor tabelasını paylaşan Vlahovic, görselin üzerine büyük harflerle "YESSSS!" notunu düştü.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Paylaşımına alkış ve kutlama emojileri de ekleyen tecrübeli golcünün bu desteği, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.