Dusan Vlahovic\'ten galibiyet paylaşımı

Dusan Vlahovic'ten galibiyet paylaşımıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Dusan Vlahovic, galibiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, zorlu TSG Hoffenheim deplasmanından 3-2'lik kritik bir galibiyetle dönerek büyük bir başarıya imza attı. Siyah-beyazlı ekibin bu önemli zaferin sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer alamayan yıldız futbolcu Dusan Vlahovic de kayıtsız kalmadı.
"YESSSS!" NOTUYLA TEBRİK ETTİ
Karşılaşmanın hemen ardından kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sırp forvet, takım arkadaşlarının coşkusuna uzaktan da olsa ortak oldu. Maçın skor tabelasını paylaşan Vlahovic, görselin üzerine büyük harflerle "YESSSS!" notunu düştü.
TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI
Paylaşımına alkış ve kutlama emojileri de ekleyen tecrübeli golcünün bu desteği, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.
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