Düzce\'de Ases U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Başladı

Spor

Düzce'nin ev sahipliği yaptığı Ases U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 33 ilden 646 sporcunun katılımıyla başladı.

Şıralık Şehir Stadı'nda 04-06 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Ases U-13 Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na 33 ilden 92 kulüp, 650 sporcu ve ailelerle beraber bin 700 kişi katıldı. Şıralık Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen açılış seremonisi, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz'un katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Bu güzel etkinlik için 33 ilden 92 kulübe mensup toplam 646 sporcumuz yarışacaktır. Okçuluk bizlere atalarımızdan miras kalmış milli sporlarımızdan bir tanesidir. Böyle olmasına rağmen okçuluk alanında başarıya hasrettik. Tabii ki bu başarı hasretimiz kıymetli evladımız Mete Gazoz'un Dünya şampiyonu olması ile birlikte adeta kayıp malımızı yeniden bulmuş gibi birçok evladımıza kutup yıldızı olmuştur. Burada görüldüğü gibi binlerce evladımız okçuluk sporuna gönül vermiştir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE