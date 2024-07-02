Spor

- Düzce'de binlerce taraftar tek yürek oldu

Düzcelilerden gol sevinci böyle görüntülendi

DÜZCE - A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Avusturya maçında Düzceliler tek yürek oldu.

Düzce'de A Milli Futbol Takımı son 16 turundaki müsabakası için Bahçeşehir bölgesinde dev ekran kuruldu. Binlerce Düzceli milli maç heyecanını Yeşilvadide Düzce Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda izledi. Tezahüratlar ile binler tek yürek olurken, Düzcelilerin tek isteği çeyrek finale kalmak.