Spor

Düzce'de çeyrek final coşkusu

DÜZCE - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalması Düzce'de coşkuyla kutlandı.

Düzce Belediyesi tarafından Bahçeşehir Yeşilvadi'de ay-yıldızlıların EURO 2024 Son 16 Turu maçı için dev ekran kuruldu. Binlerce Düzceli tek yürek olarak maçı heyecanla takip etti. 90 dakika boyunca heyecanla mücadeleyi takip eden Düzceliler maçın son düdüğü ile birlikte adeta kendinden geçti. Tezahüratlar yapan Düzceliler, çeyrek finali coşku ile kutladı.