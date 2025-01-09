Düzce'de Yüzme Eğitimi Projesi - Son Dakika
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Düzce'de Yüzme Eğitimi Projesi

Düzce\'de Yüzme Eğitimi Projesi

Düzce'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 25 bin öğrenci yüzmeyi öğrendi.

09.01.2025 17:47
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Düzce'de "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 25 binin üzerinde öğrenci, ilk kez yüzmeyi öğrendi.

Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çocukları suyla tanıştırmak için 2018 yılında 72 ilde başlatılan 2019 yılında 81 ile çıkartılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Düzce'de uygulanıyor.

Kentte 2019 yılından itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında okullarda eğitim gören 28 bin 378 öğrenci ilk kez yüzmeyi öğrendi. 2024 yılında yüzmeyi öğrenen 1813 öğrenci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından belirlenen komisyonca Bahçeşehir Düzce Yüzme Havuzu'ndaki yüzme testini geçerek katılım belgelerini aldı.

Katılım belgeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yasemin Çağır ve Şube Müdürü Ahmet Yakupoğlu tarafından verildi.

Ercan, yaptığı açıklamada, yüzme bilmeyen çocukların dönem eğitimini tamamlandığını belirterek, "İkinci dönem yeni sezona başlayacağız. 5 yıl süren projede 25 binin üzerinde çocuğu 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' sloganıyla yüzme öğrettik. Son 1 yıldır da gerçekten 2 ay uzatılarak daha verimli kursumuz oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

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