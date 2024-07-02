Düzce\'li Aleyna Eylül Yılmaz, Üst Minikler Boks Türkiye Şampiyonası\'nda Türkiye Şampiyonu oldu

Spor

DÜZCE(İHA) – Üst Minikler Kadın ve Erkekler Boks Türkiye Şampiyonası'nda Düzce'yi temsil eden Aleyna Eylül Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu.

İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda 28 Haziran - 03 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenen Üst Minikler Kadın ve Erkekler Boks Türkiye Şampiyonası'na Düzce'den 11 sporcu katıldı. Şampiyonaya boks antrenörleri Derya Oktay ve Yunus Payar eşliğinde katılan Aleyna Eylül Yılmaz, Türkiye Şampiyonu olarak Düzce'de boks branşında bugüne kadar alınan ilk Türkiye şampiyonluğunu elde etti. - DÜZCE