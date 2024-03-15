Dzeko: Olympiakos ile şanslar eşit

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Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Edin Dzeko, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşmelerinde şansların eşit olduğunu söyledi.

Bosna Hersekli futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşmelerini FB TV'ye değerlendirdi.

Olympiakos'un İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i eledikleri maçı izlediklerini aktaran Dzeko, "Gerçekten etkileyiciydi, etkilendiğimi söylemeliyim. 6-1 kazandılar ama bizle olan eşleşmelerinde şanslarının yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu seviyede olan her takım iyi, dolayısıyla şansları eşit görüyorum." diye konuştu.

Eşleşmede ikinci maçı iç sahada oynamalarının avantaj olacağını belirten Dzeko, "Günümüz futbolunda deplasman golü avantajı yok. Dolayısıyla tabii ki ikinci maçı evimizde oynayacak olmamızın avantajları olacaktır. Yine de yüzde 100 bir avantaj olarak söyleyemem. Son turda da Union Saint- Gilloise maçında gördüğümüz gibi deplasmanda yendik ve evimizde kaybettik. Tabii ki en önemlisi orada oynayacağımız maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir sonuç almak olacak." ifadelerini kullandı.