Ece Seçkin'in paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu - Son Dakika
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Ece Seçkin'in paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu

11.04.2022 22:03
Ece Seçkin'in paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 20 yıllık yenilmezlik serisi yakaladığı dönemde, sarı-lacivertli taraftarlar statlarının manevi bir güç olarak "Yusuf Fahir Baba" tarafından korunduğunu iddia ediyordu. Fenerbahçe'nin 6 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta tribünde olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in, "Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu diyebilir miyiz?" paylaşımını alıntılaması büyük ilgi çekti.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Ezeli rakibini Kadıköy'de 6 yıl sonra yenen sarı-lacivertlilerde, "Yusuf Fahir Baba" efsanesi yeniden dilden dile dolaşmaya başladı. Dev maçta tribünde olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in ise bu konuya ilişkin alıntıladığı paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi.

"FENERBAHÇE YENİ YUSUF FAHİR BABA'SINI BULDU DİYEBİLİR MİYİZ?"

Galatasaray maçını izlemek için Ülker Stadı'na giden Ece Seçkin, Fenerbahçe'nin mücadeleyi 2-0 yenmesiyle büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlarla Kadıköy'de galibiyeti kutlayan ünlü şarkıcının, sosyal medyadan alıntıladığı bir paylaşım da büyük ilgi gördü. Ece Seçkin kendisinin etiketlendiği, "Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu diyebilir miyiz?" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımı alıntıladı.

Ece Seçkin'in alıntıladığı paylaşım olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu

"SELAM OLSUN SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM"

Ece Seçkin karşılaşmanın ardından yaptığı bir başka paylaşımda ise, "Bunu hep yapmak istemiştim iyi ki Fenerbahçeliyim! Bugün Kadıköy sokaklarında sarılıp zıpladığımız herkese selam olsun sizleri çok seviyorum" ifadelerini kullanarak, sarı-lacivertli taraftarlarla galibiyeti kutladığı bir video paylaştı.

Ece Seçkin'in alıntıladığı paylaşım olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu

YUSUF FAHİR BABA KİMDİR?

Bektaşi şeyhi olan Yusuf Fahir Ataer, daha sonra Fenerbahçe'yi kuracak oyuncuların da futbol oynadığı 'Siyah Çoraplılar' (Black Stockings) takımında forma giydi. Yusuf Fahir Ataer, 1. Dünya savaşı'na asker olarak katılınca futbol merakını bırakmak zorunda kaldı. Yusuf Fahir Baba'nın Fenerbahçeliler arasında efsane olmasına sebep olan ünlü tarihçi Murat Bardakçı'nın yazısındaki ilgili kısımda ise, "Yok top tam gol olacağı sırada havada kendiliğinden dönüp başka yere gitmiş de, yok Fenerliler'e ait olan Şükrü Saracoğlu Stadı büyülü imiş de, yok Fenerbahçe böyle derbiler öncesinde stadı okutup üfletirmiş de, vesaire, vesaire... Hepsi lâf u güzaftır, sakın haaa inanmayın! Galatasaray'ın Şükrü Saracoğlu'nda Fener'i bir türlü yenememesinin sebebi cin, büyü, muska, okuyup üfleme falan değil; stadın "himaye", yani "manevî koruma altında" olmasıdır. Koruyan kişi de öyle sıradan biri değildir, Fenerbahçe'nin ilk senelerinde takımda oynamış olan ve hattâ evi de stadın şimdiki arazisinin ucunda bulunan önemli bir şeyh, Yusuf Fahir Baba'dır..." ifadeleri yer alıyor.

Ece Seçkin'in alıntıladığı paylaşım olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu
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Son Dakika Spor Ece Seçkin'in paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ece Seçkin'in paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu - Son Dakika
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