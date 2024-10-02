Eda Erçin Dünya İkincisi

Spor

Adana'da hobi olarak başladığı muaythaide çok sayıda madalya kazanarak dünya ikincisi olan 16 yaşındaki Eda Erçin, şampiyonluk hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 7 yıl önce muaythaiye başlayan Eda, Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'na katılarak Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Ardından ağustos ayında Tayland'da Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan milli sporcu, burada 42 kiloda dünya ikinciliğine ulaştı.

Organizasyonun ardından memleketine dönen Eda, dünya şampiyonluğu hedefi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"İnşallah hayalimi gerçekleştireceğim"

Eda Erçin, AA muhabirine, Tayland'da düzenlenen şampiyonaya çok iyi hazırlandığını söyledi.

İlk kez Dünya Şampiyonası'na katıldığını anlatan Eda, "Dünya Şampiyonası'na gitmeden önce çok yoğun bir şekilde antrenmanlarımız devam ediyordu. 6 gün antrenman yapıyorduk. Haftanın 3 günü ağırlık çalışırdım. Geri kalan günlerde kondisyon ve teknik çalışırdık." dedi.

Eda, şampiyonada rakiplerini yenerek finale kadar çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hindistanlı rakibimi nakavt ederek yarı finale çıktım. Yarı final maçımda Filipinli rakibimi 3-0 yenerek finale çıktım. Bayrağımızı en iyi şekilde ikincilik kürsüsünde dalgalandırdığımı düşünüyorum. Çünkü ilk dünya şampiyonam ve çok heyecanlıydım. Maça giderken bile heyecandan elim kolum titriyordu. Kendime güveniyorum. Bir sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak. İnşallah hayalimi gerçekleştireceğim. Bu yıl olmadı ama 2025 benim senem olacak."

Yüksekyayla: "20 saniyede rakibini nakavt etti"

Milli sporcunun antrenörü Mehmet Yüksekyayla, Eda'nın ilk defa Dünya Şampiyonası'na katılmasına rağmen önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Eda'nın bu zamana kadar en hızlı nakavt süresini gerçekleştirdiğini anlatan Yüksekyayla, şunları kaydetti:

"Eda, iyi bir çalışma sonucunda Türkiye şampiyonu oldu. Sonrasında milli takıma girmeye hak kazandı. Tayland'a ilk kez gidiyorduk ve sporcumuz ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılıyordu. Buna rağmen maçlar başladığında çok güzel dereceler elde edeceğimize inanıyorduk. 20 saniyede rakibini nakavt etti. Mükemmel bir sonuç aldı. Turnuvanın en kısa sürede nakavtına imza attı. Daha sonraki rakiplerimizde daha iyilerin çıkacağını biliyorduk. Buna rağmen finale kadar ulaştık."