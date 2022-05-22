Edirne'de motokros heyecanı sona erdi - Son Dakika
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Edirne'de motokros heyecanı sona erdi

22.05.2022 20:19
Edirne'de motokros heyecanı sona erdi

Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları'nın Edirne'de düzenlenen ayağı sona erdi.

Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros Şampiyonaları'nın Edirne'de düzenlenen ayağı sona erdi.

Edirne Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde tüm sınıflarda yarışlar düzenlendi.

Şampiyonalardaki yarışlar şöyle sonuçlandı:

Türkiye Şampiyonası

MX: 1. Şakir Şenkalaycı, 2. Murat Başterzi, 3. Eray Esentürk

MX 1: 1. Mustafa Çetin, 2. Galip Alp Baysan, 3. Mevlüt Kolay.

MX 2: 1. Batuhan Demiryol, 2. Ömer Uçum, 3. Baran Bulut Kocaman.

MX 2 Junior: 1. Ömer Uçum, 2. Baran Bulut Kocaman, 3. Akil Ulusan.

Veteran: 1. Hüseyin Neziroğlu, 2. Metin Esentürk, 3. Engin Kır.

Senior: 1. Cüneyt Öztürk, 2. Ceyhun Kalfalı, 3. Ömer Doğan.

85 cc: 1. Ali Akkafa, 2. Mert Akkafa, 3. Nasip Emir Abay.

65 cc: 1. Efe Okur, 2. Ahmet Berkay Sarıay, 3. Hasan Hüseyin Baş.

50 cc: 1. Aslan Osmanpaşaoğlu, 2. Poyraz Bor, 3. Mikail Sertkaya.

Kadınlar: 1. Selen Tınaz, 2. Irmak Yıldırım, 3. Derin Kural.

Doğu Avrupa Motokros Şampiyonası

MX: 1. Grigor Tsarev (Bulgaristan), 2. Julian Raychev (Bulgaristan), 3. Gianmarco Santucci (İtalya).

MX Senior: 1. Kadir Masar (Bulgaristan), 2. Atanas Petrov (Bulgaristan), 3. Yanko Zokov (Bulgaristan).

MX 1: 1. Julian Georgiev (Bulgaristan), 2. Hristian İliovski (Kuzey Makedonya), 3. Radum Adrian (Romanya).

MX 2: 1. Hakan Halmi (Bulgaristan), 2. Robert Krisztian (Bulgaristan), 3. Nikolay Malinov (Bulgaristan).

MX 2 Junior: 1. Zoltan Ordog (Romanya), 2. Mairos Kanakis (Yunanistan), 3. Danail Stefanov (Bulgaristan).

Veteran: 1. Hüseyin Neziroğlu (Türkiye), 2. Metin Esentürk (Türkiye), 3. Engin Kır (Türkiye).

85 cc: 1. Dani Tsankov (Bulgaristan), 2. Ioan Chiujdea (Romanya), 3. Tudor Stefanescu (Romanya).

65 cc: 1. Sami Dumitru (Romanya), 2. Eross Mark (Romanya), 3. Georgi Ginov (Bulgaristan).

50 cc: 1. Gangurean Artemii (Moldova), 2. Aslan Osmanpaşaoğlu (Türkiye), 3. Poyraz Bor (Türkiye).

Avrupa Gençler Şampiyonası

85 cc: 1. Dani Tsankov (Bulgaristan), 2. Ioan Chiujdea (Romanya), 3. Tudor Stefanescu (Romanya).

65 cc: 1. Sami Dumitru (Romanya), 2. Eross Mark (Romanya), 3. Georgi Ginov (Bulgaristan).

Ödül töreni düzenlendi

Dereceye giren sporculara ödülleri Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve protokol tarafından verildi.

Vali Kırbıyık, törende yaptığı konuşmada, Edirne'deki görevinde üçüncü günü geride bıraktığını, tesiste gördüklerinden çok etkilendiğini söyledi.

Motokros parkurunun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Kırbıyık, "Çok güzel bir organizasyon olmuş. Yine burada yarışan tüm sporcu kardeşlerimizi, büyük küçük hepsini tebrik ediyor, dereceye girenleri kutluyorum. Burada inşallah çok daha güzel ortamlarda, çok daha kalabalık sporcu ve seyirci sayısıyla çok daha güzel etkinliklerde bir arada olacağımızı umut ediyor, bunun için çalışacağımızı vaat ediyorum." diye konuştu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'de 3 motokros şampiyonasını bir arada yapmanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek "Edirne bir kültür ve tarih kenti olmasının yanında, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle özdeşleşmiş bir spor kenti. Edirne'mizde yaptığımız motokros şampiyonalarını daha ilerilere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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