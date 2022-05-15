Edremitli öğretmen olimpiyatlarda altın madalya kazandı - Son Dakika

Brezilya'da 24. kez düzenlenen Deaflympics (İşitme Engelliler) Yaz Olimpiyatlarında Balıkesir'in Edremit Avcılar Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Oğuz Dönder, güreş kategorisinde Altın Madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

İlk olarak 13 Mayıs Cuma günü mindere çıkan Dönder; Venezüellalı, İranlı ve Moğol rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. 14 Mayıs Cumartesi günü, Türkiye saatiyle akşam 10'da gerçekleşen final müsabakasında Kazak rakibi ile karşı karşıya gelen Dönder, müsabakayı 9-7 puan üstünlüğü ile kazanarak Türkiye ve Edremit'e altın madalyayı getirdi. - BALIKESİR