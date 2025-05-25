Efeler Yolu Ultra Trail Çekişmeli Yarışmalara Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Efeler Yolu Ultra Trail Çekişmeli Yarışmalara Ev Sahipliği Yaptı

Efeler Yolu Ultra Trail Çekişmeli Yarışmalara Ev Sahipliği Yaptı
25.05.2025 18:09  Güncelleme: 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail yarışları, 6 ülkeden 256 sporcunun katılımıyla renkli anlara sahne oldu. Doğal ve tarihi güzellikler eşliğinde yapılan etkinlikte sporcular ödüllerini aldı ve çocuklar için özel bir koşu da gerçekleştirildi.

İzmir'in eşsiz manzarası eşliğinde koşmak isteyenler Efeler Yolu Ultra Trail'de bir araya geldi. Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Olağanüstü doğal ve tarihi zenginlikleri barındıran yollar boyunca düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail, 80K, 50K, 30K, 15K ve 5K'lık parkurlarda koşuldu. Koşu tutkunlarının vazgeçemeyeceği adresler arasında yer alan Efeler Yolu Ultra Trail, İzmir Valiliği koordinasyonunda, Argeus Travel & Events tarafından; Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma destekleri, PT Academy, Züber ve Mecanik sponsorluğunda düzenlendi.

Doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik birçok zenginliği içinde barındıran Efeler Yolu Ultra Trail'e 6 ülkeden 256 sporcu katıldı. Yarışta Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa'dan gelen sporcular ter döktü. Organizasyonun 80K'lık parkurunda 22, 50K'lık parkurunda 32, 30K'lık parkurunda 62, 15K'lık parkurunda 62, 5K'lık parkurunda ise 78 sporcu yer aldı.

Zeybek gösterisi

İçerisinde bir çok Efe yatağını barındıran Efeler Yolu'nda düzenlenen ultra trail sonrasında Zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Türkiye şampiyonu Menemen Seyrek Ortaokulu Zeybek Grubu ile Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Yıldızlar Zeybek Grubu öğrencilerinin gösterisi büyük ilgi gördü.

Çocuk Koşusu renkli anlara sahne oldu

Efeler Yolu Ultra Trail, sadece profesyonel sporculara ev sahipliği yapmadı. Organizasyon kapsamında bugün 'Çocuk Koşusu' gerçekleştirildi. Birgi'de ödül töreni öncesi düzenlenen etkinlik renkli anlara sahne oldu. Çocuklar kendileri için kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Vali Elban: "Efeler yolu Ultra Trail'in büyüyerek devam etmesini istiyoruz"

İzmir Valisi Süleyman Elban, yarışların ardından düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Milli mücadele döneminde bölgenin kahramanca bir duruş sergilediğini ifade eden Vali Elban, "Efeler, Küçük Menderes Havzası'nı çevreleyen sıradağlardaki karargahlarında, düşman bu yurdu terk edinceye kadar mücadele yürüttü. Bu topraklar sadece doğal güzellik değil, tarihi ve kültürel mirası barındırıyor. Efeler Yolu rotası için ise yaklaşık 10 yıllık bir akademik çalışma yürütüldü. Biz de milli rotamız Efeler Yolu'nu sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtmak için elimizden geldiğince çalışmalara katkı koymaya çalıştık. Bunun bir parçası olarak da bu bölgede etkinlikler de yapmak arzusundaydık. Efeler Yolu Ultra Trail yarışlarını düzenlemek istedik. Bugün kazasız belasız tamamladık. Bundan sonraki yıllarda da gelişerek, büyüyerek devam etmesini istiyoruz. Rotayı özellikle İzmir'e yakın olanların ve İzmirlilerin tamamlamasını arzu ediyoruz. Rotayı gezdiğinizde doğa ve kültürel mirası göreceksiniz. Yerelde turizm hareketliliği, kalkınma ve yerel ürünlerin hakkıyla değerlendirildiği bir ekonomik durum ortaya çıkmasını çok arzu ediyoruz" dedi.

Sahnede nikah merasimi

Efeler Yolu yürüyüşçülerinden Emel Güngör ile Melih Nal için sahnede nikah merasimi gerçekleştirildi.

Emel Güngör ile Melih Nal, 13 Ağustos 2023'te Efeler Yolu parkurunda Bozdağ Zirve'deki gece yürüyüşünde tanıştı. 29 Aralık 2024'te aynı noktada Melih Nal, Emel Güngör'e evlilik teklifinde bulundu ve 'evet' cevabını aldı. 23 Ocak 2025'te nişanlanan çift, Melih Nal'ın anne ve babasının 25 Mayıs 1975 olan evlilik yıldönümlerinde hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çiftin nikah merasimi, Efeler Yolu Ultra Trail'in ardından sahnede düzenlendi. Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener'in kıydığı nikaha İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Tamer Osmanoğlu, arkadaşları ve ödül töreninde yer alan davetliler şahitlik etti.

Törenin ardından çifte Efeler Yolu özel pasaportu İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban verdi.

Ödüler verildi

Efeler Yolu Ultra Trail'de dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül törenine İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Tamer Osmanoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Deniz Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya ile çok sayıda davetli katıldı.

80K'da dereceye girenler:

Erkekler

1- Cevdet Alyılmaz (11: 16: 23.06) (Türkiye)

2- Engin İpek (12: 07: 20.23) (Türkiye)

3- Okan Kurtuluş (13: 16: 24.05) (Türkiye)

Kadınlar

1- Rojda Sezer (16: 01: 39.54) (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlik, Efeler, Güncel, Çocuk, İzmir, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler Yolu Ultra Trail Çekişmeli Yarışmalara Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
Turistler gelmez oldu Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Haiti’de silahlı çete kasabaya saldırdı: 50 kişi öldürüldü, 14’ünün başı kesildi Haiti'de silahlı çete kasabaya saldırdı: 50 kişi öldürüldü, 14'ünün başı kesildi
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Kızını taciz eden çocuğun babasını bıçakladı Kızını taciz eden çocuğun babasını bıçakladı
Türkiye’nin en iyi kebabı hangi ilimizde Tartışma yeniden alevlendi Türkiye'nin en iyi kebabı hangi ilimizde! Tartışma yeniden alevlendi
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Türk devletleri için stratejik bir adım daha 35 yıllık hayal gerçek oluyor Türk devletleri için stratejik bir adım daha! 35 yıllık hayal gerçek oluyor
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
Balık yerine angus kıyıya vurdu Balık yerine angus kıyıya vurdu
Yunan basını faturayı Ergin Ataman’a kesti Yunan basını faturayı Ergin Ataman'a kesti

15:41
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
15:29
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
14:21
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
13:43
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
11:36
Polise verdiği kamera kayıtlarından sonra 10 kez silahlı saldırıya uğradı
Polise verdiği kamera kayıtlarından sonra 10 kez silahlı saldırıya uğradı
11:31
İlahiyatçı Kutluay’dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır
11:17
Kayıp gencin cesedi 43 gün sonra toprak altından çıktı Kan donduran detaylar
Kayıp gencin cesedi 43 gün sonra toprak altından çıktı! Kan donduran detaylar
11:12
Narin Güran’ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu’ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum
11:11
Türkiye hayvancılıkta Avrupa’nın lideri oldu
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu
11:00
Ne ağırlığına ne de fiyatına kimse inanamıyor Türkiye’nin en büyüklerinden
Ne ağırlığına ne de fiyatına kimse inanamıyor! Türkiye'nin en büyüklerinden
10:59
Kariyerinin son maçında hiç istemeyeceği bir şey oldu
Kariyerinin son maçında hiç istemeyeceği bir şey oldu
10:40
İşte İstanbul’da nikah fiyatının en düşük ve en yüksek olduğu ilçeler
İşte İstanbul'da nikah fiyatının en düşük ve en yüksek olduğu ilçeler
10:31
Koca tır, TOGG’a arkadan çarptı her gören aynı yorumu yaptı
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 19:14:00. #7.13#
SON DAKİKA: Efeler Yolu Ultra Trail Çekişmeli Yarışmalara Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.