Efeler Yolu Ultra Trail Koşuları Başladı - Son Dakika
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Efeler Yolu Ultra Trail Koşuları Başladı

Efeler Yolu Ultra Trail Koşuları Başladı
24.05.2025 13:24
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İzmir'de yapılan Efeler Yolu Ultra Trail, 80K, 50K ve 30K parkurlarıyla koşu tutkunlarını bir araya getirdi.

İzmir'in eşsiz manzarası eşliğinde koşmak isteyenler Efeler Yolu Ultra Trail'de bir araya geldi.

Olağanüstü doğal ve tarihi zenginlikleri barındıran yollar boyunca düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail'in ilk gününde 80K, 50K ve 30K'lık parkurlarda start verildi. Birbirinden güzel parkur seçenekleri ile katılımcılara unutamayacakları bir yarış deneyimi sunan Efeler Yolu Ultra Trail, her seviyeden sporcuya ev sahipliği yapıyor. Koşu tutkunlarının vazgeçemeyeceği adresler arasında yer alacak Efeler Yolu Ultra Trail, İzmir Valiliği koordinasyonunda, Argeus Travel & Events tarafından; Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma destekleri, PT Academy ve Züber sponsorluğunda düzenleniyor. Doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik birçok zenginliği içinde barındıran Efeler Yolu Ultra Trail'de 80K'lık parkurda sporcular, 3 bin 600 metrenin üzerinde, 50K'da 2 bin 700 metrenin üzerinde, 30K'lık parkurda bin 300 metrenin üzerinde tırmanışın ardından başlama noktası olan Birgi'de finişi görecekler.

6 ülkeden sporcular yer aldı

Bu sene ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail'e Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa'dan sporcular katıldı. Organizasyonun 80K'lık parkurunda 22, 50K'lık parkurunda 32 ve 30K'lık parkurunda 62 sporcu yer aldı.

Vali Elban start verdi

Organizasyonda yarışmacılar 80K'lık parkurun startını saat 04.00'te alırken, 50K'lık parkurun startı ise saat 07.00'de İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban tarafından verildi. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Milli mücadelenin ilk verildiği yerlerin başında burası geliyor. Efeler'in mücadele verdiği bu topraklar, Efeler Yolu rotası olarak belirlendi. Efeler Yolu'nun tanıtımını hem sporculara hem de turistlere yapabilmek için ilk kez Efeler Yolu Ultra Trail'i düzenliyoruz. Sabah 04.00'te 80K kazasız belasız başladı ve devam ediyor. Saat 07.00'de 50K'lık koşunun startını verdik. Sonrasında 30K, yarın ise 15K ve 5K'nın startını vereceğiz. Ödül töreni ile de sonlandıracağız. Ultra traildeki esas amaçlarımızdan birisi buranın tüm ilgililer tarafından daha çok tanınması. Efeler Yolu'nun özellikle ön plana çıkması ile ilgili bir çalışma. Buranın zorluk derecesi ITRA4, eğer 6K daha eklersek ITRA5 olacak. Dolayısıyla ülkemizin en zor parkurlarından birisi olacak ama sporcuların çok sevdiği bir parkur. Zannediyorum seneye katılımcılar 2 binleri bulacak. Doğası ve mücadelesiyle tercih edilecek bir rota olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kırsal kalkınmaya katkısı olacak"

Özellikle kırsal kalkınmaya çok ciddi anlamda katkısı olacağını ifade eden Vali Elban, "Efeler Yolu'ndaki tüm köylerde yeme, içme, konaklama, hediyelik eşya, doğal ürün satışları gibi ekonomik anlamda birçok canlanmanın olmasını bekliyoruz. Mevcut kırsal nüfusun azalmasının yerine köylere, kırsala dönüşü de bekliyoruz. Şu anda köylerde işletmeler açılmaya başladı" dedi.

Süleyman Elban, daha sonra organizasyonu takip eden basın mensuplarıyla Efeler Yolu'nda bir araya geldi. Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda basın mensuplarıyla yürüyen Vali Elban, 80K, 50K ve 30K'lık parkurda mücadele eden sporcularla karşılaştı. Sporculara başarı dileyen Elban, tüm sporcuların sağlıklı bir şekilde finişi görmeleri temennisinde bulundu.

15K ve 5K'lık parkurlar yarın koşulacak

Efeler Yolu Ultra Trail'de yarın ise 15K ve 5K'lık parkurlar koşulacak. 15K'lık parkurda 62, 5K'lık parkurda ise 78 sporcu yer alacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Efeler Yolu Ultra Trail Koşuları Başladı - Son Dakika

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