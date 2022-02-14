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Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımı, Türkiye finallerinde - Son Dakika

Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımı, Türkiye finallerinde

14.02.2022 13:40
Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımı, Türkiye finallerinde

Samsun'da grup maçlarına çıkan Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımı, 7 puanla 6. grubu şampiyon olarak tamamladı.

Samsun'da grup maçlarına çıkan Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımı, 7 puanla 6. grubu şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 2021-2022 sezonu İşitme Engelliler Futbol Süper Lig müsabakaları tamamlandı. Toplam 6 ilde eş zamanlı oynanan grup müsabakalarında 24 takım mücadele etti. Geçtiğimiz yıl Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla faaliyetlerine tekrar start veren Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımı, Süper Lig müsabakalarında 6. grupta yer aldı. Bordo-beyazlı takım Samsun'da oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımı 6. grupta oynadığı ilk maçta Kırşehir İşitme Engelliler Spor Kulübünü 5-0, ikinci maçında ise Sivas işitme engelliler futbol takımını 7-2 mağlup etti. Elazığ ekibi son maçında ise Trabzon Ortahisar Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü ile 3-3 berabere kalarak topladığı 7 puanla grubunu lider tamamladı. Bordo-beyazlı takım, 7-13 Mart tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek İşitme Engelliler Süper Lig Türkiye finallerinde mücadele edecek.

"Takımımızı tebrik ediyorum"

Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımını grup maçlarında elde ettiği başarıdan dolayı kutlayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl içerisinde faaliyetlerini tekrardan aktif hale getirdiğimiz işitme engelliler futbol takımımız başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren takımız 11-13 Şubat tarihleri arasında Samsun'da oynanan İşitme Engelliler Futbol Süper Lig müsabakalarında grubunu lider tamamlayarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yöneticilerimizi tebrik ediyor, 7-13 Mart tarihlerinde Mersin'de oynanacak olan Türkiye Finallerinde takımımıza başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

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Türkiye, Samsun, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ Belediyesi işitme engelliler futbol takımı, Türkiye finallerinde - Son Dakika Spor


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