Elazığ'da 'Mahallede Maç Var' müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Elazığ'da 'Mahallede Maç Var' müsabakaları tamamlandı

17.03.2022 15:31
Elazığ'da 'Mahallede Maç Var' müsabakaları tamamlandı

Elazığ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mahallede Maç Var Analig Futbol Bölge Müsabakaları sona erdi.

Elazığ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mahallede Maç Var Analig Futbol Bölge Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği '23 Nisan Mahallede Maç Var Turnuvası' bölge maçları Elazığ'da tamamlandı. Elazığ'ın ev sahipliğinde yapılan Analig Bölge müsabakaları sonunda dereceye giren takımlar Erzurum'da gerçekleştirilecek olan yarı finallere yükseldi. 9 erkek, 5 kız takım olmak üzere toplamda 154 sporcunun yer aldığı karşılaşmalarda dereceye girenlere ödüllerini Elazığ Vali Yardımcısı İsmail Alsancak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren takdim etti.

Erkeklerde dereceye giren iller; Bingöl, Tunceli, Elazığ, Iğdır, Van ve Malatya olurken, kızlarda; Malatya, Tunceli, Van, Ağrı ve Elazığ takımları oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarı Finallere yükselen takımlarımızı tebrik ediyorum. Mahallede Maç Var sloganıyla düzenlenen grup müsabakaları sona erdi. Erkeklerde ve kızlarda takımlarımız Erzurum'da yarı final heyecanı yaşayacak. 23 Nisan günü TBMM'de yapılacak final maçında şehrimizi de görmek istiyoruz. 3 gün süren keyifli bir müsabaka oldu. Katılan takımlarımızı burada misafir ettik. Memnun ayrılmaları içinde gereken özveriyi gösterdik. Önemli bir organizasyon yer alan ve yarı final heyecanı yaşayacak olan şehrimiz ve bölge illerimiz takımlarını ve hocalarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

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Masa tenisi sporcuları Elazığ'ı gezdi Masa tenisi sporcuları Elazığ'ı gezdi 'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı 'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı

gençlik, Erzurum, Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ'da 'Mahallede Maç Var' müsabakaları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 'Mahallede Maç Var' müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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