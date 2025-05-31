Elazığ GSK Sezonu 4. Sırada Tamamladı

Türkiye 1. Ligi'nde mücadele eden Gençlik ve Spor Kulübü, sezon boyunca gösterdiği azim, disiplin ve takım ruhu sayesinde ligi 4. sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Bocce Türkiye 1. Ligi'nde mücadele eden Elazığ GSK, sezonu 4. olarak tamamladı ve önemli bir başarı elde etti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu başarı, yalnızca sportif bir zafer değil; aynı zamanda özveri, inanç ve yerel potansiyelin doğru şekilde değerlendirilmesinin bir sonucudur. Kulübümüz hiçbir şekilde transfer yapmadan, tamamıyla Elazığ'daki kendi çocuklarımızdan oluşan kadrosuyla, öz kaynaklarını kullanarak bu seviyeye ulaşmıştır. Bu yönüyle Gençlik ve Spor Kulübü, sadece sahada değil, altyapı ve yerel gençliğe yatırım anlamında da örnek bir duruş sergilemektedir. Başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve destek veren herkesi yürekten tebrik ediyor, bize bu gururu yaşattıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Kulübümüz, bundan sonraki süreçte de aynı ilke ve kararlılıkla Elazığlı gençlerimize fırsatlar sunmaya, onları sporla buluşturmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir. Daha yolun başındayız. Birlikte daha nice başarılara" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ