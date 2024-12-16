Elazığ GSK U14 Sutopu\'nda Gururlandırdı

Spor

Giresun'da 13-15 Aralıkta düzenlenen U14 Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası bronz grup maçlarında, Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) başarılı bir performans sergiledi.

Elazığ GSK, grup maçlarında toplam 5 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak, turnuvayı başarılı bir şekilde tamamladı. Sporcuların mücadele azmi ve ekip ruhu, hem Elazığ'ı hem de teknik ekibi gururlandırdı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü su topu takımımız katıldığı U14 Kadınlar Sutopu Türkiye Şampiyonası bronz grup maçlarında bizi bir kez daha gururlandırdı. Katıldıkları müsabakalarda büyük başarılar elde eden takımımızın daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Hem takımımızı hem de başarıda büyük emekleri olan teknik ekibimizi tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ