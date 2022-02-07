Geçtiğimiz haftayı evinde mağlubiyetle tamamlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Adana deplasmanında 1 sayı farkla galip ayrılmasını bildi.
Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 11. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda BT Adasokağı ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta evinde karşılaştığı Sivas Belediye'ye 1 sayı farkla 34-33 yenilen Elazığ SYSK, zorlu Adana deplasmanında galibiyete ulaşmasını bildi. Adana Yüreğir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 11-9 geride tamamlan Elazığ Sosyal Yardımlaşma, ikinci devrede toparlandı ve parkeden 20-19'luk galibiyetle ayrıldı.
Yeniden 3. basamağa yükselen Elazığ ekibi, 12. haftada deplasmanda Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Elazığ SYSK Adana'da kazandı - Son Dakika Spor