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Elazığ SYSK Adana'da kazandı - Son Dakika

Elazığ SYSK Adana'da kazandı

07.02.2022 12:25
Elazığ SYSK Adana'da kazandı

Geçtiğimiz haftayı evinde mağlubiyetle tamamlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Adana deplasmanında 1 sayı farkla galip ayrılmasını bildi.

Geçtiğimiz haftayı evinde mağlubiyetle tamamlayan Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, Adana deplasmanında 1 sayı farkla galip ayrılmasını bildi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 11. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda BT Adasokağı ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta evinde karşılaştığı Sivas Belediye'ye 1 sayı farkla 34-33 yenilen Elazığ SYSK, zorlu Adana deplasmanında galibiyete ulaşmasını bildi. Adana Yüreğir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 11-9 geride tamamlan Elazığ Sosyal Yardımlaşma, ikinci devrede toparlandı ve parkeden 20-19'luk galibiyetle ayrıldı.

Yeniden 3. basamağa yükselen Elazığ ekibi, 12. haftada deplasmanda Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

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Hentbol, Türkiye, Elazığ, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığ SYSK Adana'da kazandı - Son Dakika Spor


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