Elazığspor, Burak Aydın ile sözleşme imzaladı

Spor

Elazığspor, dış transferde bir isimle resmi sözleşme imzalarken, iki futbolcuyla da prensipte el sıkıştı.

Dış transferde hareketli saatler geçiren Elazığspor, son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen orta saha oyuncusu Burak Aydın ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle Burak, kendisini resmen Elazığsporlu yapan 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Öte yandan bordo-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Boluspor forması giyen sol bek Ercan Coşkun ve Karşıyaka'dan stoper Alpay Koldaş'la da prensipte anlaşma sağladı. - ELAZIĞ