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Elazığspor Taraftarlarından Maça Davet - Son Dakika
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Elazığspor Taraftarlarından Maça Davet

Elazığspor, Pazar günü Turgutluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, Milliyetçi Elazığsporlular Taraftar Grubu Başkanı Muhammed Arslan, kimliğinde Elazığ yazan herkesi maça beklediklerini söyledi. Taraftarlar, maçın önemine vurgu yaparak tüm Elazığlıları stadyuma davet etti.

Elazığspor Taraftarlarından Maça Davet
30.01.2024 - 14:57,
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Pazar günü Turgutluspor'la karşılaşacak olan Elazığspor bu maçın hazırlıklarına başlarken, Milliyetçi Elazığsporlular Taraftar Grubu Başkanı Muhammed Arslan, kimliğinde Elazığ yazan herkesi maça beklediklerini söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grubun 18. haftasında sahasında Turgutluspor'la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. Bordo-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar da maçın önemine binaen tüm Elazığlıları maça bekliyor. Milliyetçi Elazığsporlular Taraftar Grubu Başkanı Muhammed Arslan, pazar günü kimliğinde Elazığ yazan herkesi maça beklediklerini vurguladı. Arslan, "Pazar günü oynayacağımız Turgutluspor maçı öncesi kimliğinde Elazığ yazan Elazığspor ile nefes alan Elazığspor ile üzülen sevinen hemşerilerimizi Milliyetçi Elazığsporlular Taraftar Grubu olarak maça davet ediyoruz. Elazığspor'umuz için çok kritik bir maç öncesi şehrimizi havaya sokmak tribünde bizler itici güç olmak, alacağımız galibiyet ile birlikte üst sıralara çıkmak istiyoruz. Ayrıştırmadan dün nasıl sahip çıktıysak bugün de sahip çıkacağız, yarın da sahip çıkacağız. Başka Elazığspor yok. Pazar günü stadyumda boş koltuk bırakmayalım. Elazığspor'umuza sahip çıkalım" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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