Elfin tüm engelleri aşarak Türkiye şampiyonluğu oldu - Son Dakika
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Elfin tüm engelleri aşarak Türkiye şampiyonluğu oldu

26.05.2022 13:30
Elfin tüm engelleri aşarak Türkiye şampiyonluğu oldu

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Elfin Pehlivan, Isparta'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 4 ayrı stilde Türkiye Şampiyonu, 2 ayrı stilde de Türkiye ikincisi olarak şampiyonaya damgasını vurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Elfin Pehlivan, Isparta'da düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 4 ayrı stilde Türkiye Şampiyonu, 2 ayrı stilde de Türkiye ikincisi olarak şampiyonaya damgasını vurdu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Isparta'da 64 kulüp ve 105 sporcunun katılımıyla düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Elfin Pehlivan müsabakalara damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Elfin Pehlivan 200 metre serbest stil, 400 metre serbest stil, 50 metre kelebek stil ve 100 metre kelebek stilde Türkiye Şampiyonu, 50 metre serbest ve 100 metre serbest stillerde de Türkiye 2'ncisi oldu. Elfin Pehlivan aldığı başarılı sonuçların ardından 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları kadrosuna da girmeye hak kazandı.

"Elfin kızımızı yürekten tebrik ediyorum"

Müsabakalar sonrası sporcu Elfin Pehlivan ile antrenörler Çiğdem Ekmekçi ve Yusuf Başer büyük bir sevinç yaşarken, ilk tebrik Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan geldi.

Pehlivan ve antrenörleri kutlayan Başkan Osman Zolan, "Elfin kızımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim çocuklarımız mücadele etmeye, bizleri girdikleri her müsabakada gurur ile temsil etmeye devam ediyor. Emek veren başta Elfin kızımızın ailesine, antrenörlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Elfin tüm engelleri aşarak Türkiye şampiyonluğu oldu
Elfin tüm engelleri aşarak Türkiye şampiyonluğu oldu

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Isparta, Denizli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elfin tüm engelleri aşarak Türkiye şampiyonluğu oldu - Son Dakika


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