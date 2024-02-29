Ellerini kaybeden milli para tekvandocu: Engelli çocuklar her türlü işi başarabilir

Henüz 11 aylıkken geçirdiği kaza sonrası ellerini kaybeden, buna rağmen hayata küsmeyip 15 yaşında tanıştığı tekvando sporuyla dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde eden milli para tekvandocu Bayram Kayan, ailelerinin az da olsa imkan vermeleri halinde engelli çocukların her türlü işi başarabileceklerini söyledi.
Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programı ve takviminde yer alan Para Tekvando Türkiye Şampiyonası, Konya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli ilerinden engelli sporcuların katıldığı müsabakalara Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Bayram Kayan da Bursa'dan katıldı.
K44 kategorisi +80 kilogramda mücadele eden Bayram Kayan, henüz 11 aylıkken ellerini kaybettiğini ancak hayata küsmediğini anlattı. 15 yaşında para tekvando sporuyla tanışan ve katıldığı organizasyonlarda 2 kez dünya, 1 kez de Avrupa şampiyonu olan 47 yaşındaki Bayram Kayan, uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme başarısı gösterdi. Bursa'da açtığı salonda yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışan Kayan, Konya'daki şampiyonada kendi gibi engeli bulunan bireylerin ailelerine seslenerek, onlara güvenmelerini ve bir şeyleri başarmaları için imkan vermelerini istedi.
"Engelli kardeşlerimiz sporla tanışsınlar, sporla hayata tutunsunlar"
Para tekvando ile tanışma sürecini anlatan Bayram Kayan, "1992 yılında Bursa'ya yerleştik. Abimin ve kız kardeşimin kursa gitmesinden sonra ben de tekvando ile tanıştım. İlk zamanlarda ailem izin vermedi ama sonrasında çok istekli olduğum için bu işe o şekilde başladım. Yaklaşık 32 yıldır da devam ediyorum. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu bu organizasyon tabii ki çok güzel. Engelli kardeşlerimize böyle bir imkanın tanınması çok güzel. Tüm engelli kardeşlerimiz sporla tanışsınlar, sporla hayata tutunsunlar. Çünkü spor pozitifliktir, sosyal aktivedir, sosyalleşmektir, özgüvendir, topluma karışmaktır" dedi.
"Her türlü başarılı olacağımıza inanıyoruz"
Engelli bireylerin ailelerine de tavsiyede bulunan Bayram Kayan, "Engelli kardeşlerimizin aileleri, çocuklarınıza tüm imkanları önüne bırakın onlar yapsın, onlar başarsın. Çünkü bizler başardıkça kendimiz mutlu oluyoruz. Bizler bir şeyleri yaptığımız zaman daha mutlu oluyoruz, daha ileriye gideceğimizi düşünüyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın maçlarında görüldüğü gibi. Yeter ki bizlere az da olsa imkan verilsin, imkan verildikten sonra her türlü başarılı olacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA
Son Dakika › Spor › Ellerini kaybeden milli para tekvandocu: Engelli çocuklar her türlü işi başarabilir - Son Dakika
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