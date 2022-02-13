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Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu - Son Dakika

Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu

13.02.2022 15:47
Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu

Giresunspor'la oynanan maçta aldığı dirsek darbesi sebebiyle elmacık kemiğinde çökme oluşan Serdar Gürler, ameliyat masasına yattı. Tecrübeli forveti takım arkadaşları yalnız bırakmadı.

Sarı-Lacivertliler'in forveti Serdar Dursun ameliyat oldu. Oyuna sonradan girdiği Giresunspor karşılaşmasında yüzüne darbe alan Serdar'ın elmacık kemiğinde deplase çökme kırığı oluştu.

Elmacık kemiğine darbe alan Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun ameliyat oldu

OYUNDAN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Serdar aldığı şiddetli darbeye rağmen oyundan çıkmak istemedi. İsmail Kartal'ın ısrarı üzerine kenara alındı. Daha sonrasında hastaneye götürüldü.

Elmacık kemiğine darbe alan Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun ameliyat oldu

AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Serdar Dursun, GZT Giresunspor müsabakasında aldığı darbe sonrası sağ taraf elmacık kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle ameliyat oldu. Oyuncumuz Serdar Dursun'u takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcumuz, öğle saatlerinde taburcu oldu. Serdar Dursun'a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Elmacık kemiğine darbe alan Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun ameliyat oldu
Elmacık kemiğine darbe alan Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun ameliyat oldu
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Serdar Dursun, Giresunspor, Darbe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu - Son Dakika
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