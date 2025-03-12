Elmira Yasin Avrupa Şampiyonu Oldu

8- 14 Mart tarihleri arasında Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'na milli sporcular damga vurdu.

Kadınlar 76 kilogramda Elmira Yasin, finalde çekişmeli bir mücadelenin ardından Bağımsız Sporcu Olga Kozyreva'yı 10-5 yenerek altın madalya kazandı. Sırasıyla ilk turda Bulgaristanlı, çeyrek finalde Ukraynalı, yarı finalde Macaristanlı sporcuları teknik üstünlükle yenen Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcusu Elmira Yasin finalde de Rus sporcuyu teknik üstünlükle yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

U23 Avrupa Şampiyonası'nda, Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, Avrupa şampiyonluğuna uzanırken, Ebru Dağbaşı bronz madalya kazandı. - ERZİNCAN