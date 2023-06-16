Emirhan Karagülle, Kuşadasıspor'da başarılı bir sezon geçirdi

Futbola Tekirdağ Karadeniz Gençlik Spor alt yapısında başlayan orta saha oyuncusu Emirhan Karagülle, 17 yaşına geldiğinde Fenerbahçe alt yapısına transfer oldu. Daha sonra birçok takımda oynayan Karagülle, geçtiğimiz sezon ikinci lig takımı olan 24 Erzincanspor'a transfer oldu.

Geçen sene 15 maça çıkan genç yetenek sezon başında ise üçüncü lig takımı olan Kuşadasıspor ile anlaştı.

2022-2023 sezonunda Kuşadasıspor'a 4 asist 1 golle katkıda bulunan Karagülle, takımın 15 puan toplamasında katkıda bulundu.

Başarılı bir sezon geçiren Karagülle'nin hayali Süper Lig'de forma giyebilmek.