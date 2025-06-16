Emrah Şenay Dünya 2.\'si Oldu

Balıkesir Burhan Erdayı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Emrah Şenay, başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası 8-9 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonlarından Emrah Şenay, Sırbistan'da yapılan Dünya Çocuk Fitness Şampiyonasında Dünya 2.si olarak yurda döndü.

Eğitimci Yazar ve Şair İsmail Sarıçay'ın torunu olan Emrah Şenay, Sırbistan'da düzenlenen 2025 Çocuk Fitness Dünya şampiyonasında, 8-9 yaş kategorisinde, Dünya 2.si olarak Türkiye'yi gururlandırdı. Önceki yıllarda da iki defa Türkiye 1.ciliği ve dünya ikinciliği olan sporcunun, daha önce de girdiği bütün yarışmalarda büyük başarılara imza attı.

2023 yılında yapılan seçmelerde Türkiye ikincisi olan Emrah Şenay, aynı yıl dünya yedincisi, 2024 yılında dünya ikincisi ve bu yıl da yine Sırbistan'da düzenlenen yarışmada ikinci defa Dünya ikincisi oldu. Birinciliği ise Rus sporcu elde etti.

Otoriteler Balıkesir'de ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi olan minik şampiyon Emrah Şenay'ın gelecek şampiyonasında şampiyonlar arasında yer alacağını belirttiler. Henüz 9 yaşında olan başarılı sporcu gelecek vaat eden sporcular arasında gösteriliyor.

Dünya ikinciliği madalyası ve kupasıyla Türkiye'ye dönen minik sporcu Emrah Şenay'ın başarısı spor ve Balıkesir'de memnuniyetle karşılandı. - BALIKESİR