Emre Belözoğlu: 43-44 Puan Rahatlatır

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün 36 puanı bulduk. En kötü ihtimalle 6-7 puan daha almamız gerek. 43-44 puanlar takımları rahatlatacak puanlar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Antalya derbisi heyecanı yaşandı. Antalyaspor, konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek hem iç sahadaki yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı hem de puanını 36'ya yükseltti. Alanyaspor karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılan kırmızı beyazlılarda teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonu basın toplantısında yaptığı açıklamada hem oyuncularını tebrik etti hem de ligdeki puan hesaplarını paylaştı.

Emre Belözoğlu, Uludağ'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak sözlerine başladı. Bayram öncesinde önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Belözoğlu, "Bu bizim için çok önemli bir maçtı. Oyuncuların enerjisi, motivasyonu çok yüksekti. Oyuna istekli başladık. Sonrasında 15 dakikalık bir kopukluk yaşadık ve o bölümde gol yedik. Ancak ilk yarının sonunda attığımız gol bizi hem mental olarak hem oyun olarak yukarı çekti" ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda formasyonda değişikliğe gittiklerini belirten Belözoğlu, "4-2-4 ve 4-4-1-1 sistemlerini denedik. Bunları iyi oynayan bir takımız. Rakibe pozisyon vermeden maçı tamamladık. Stratejik bir maçtı ve oyuncularımız bu stratejiyi sahaya iyi yansıttı. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

"Antalyaspor'u sahiplenen bir oyuncu grubumuz var"

Alanyaspor teknik direktörünün oyun anlayışına da saygı duyduğunu belirten Belözoğlu, "Kolay değil, özellikle bizim ligimizde temeli güçlü bir oyun oynatmak. Ona da başarılar diliyorum. Bugün çok mutluyuz. Taraftarımızı ve şehrimizi bayrama mutlu sokacağız. Bu da bizim için ayrı bir sevinç kaynağı" diye konuştu.

Ligde kalma mücadelesine dair de değerlendirmelerde bulunan 44 yaşındaki teknik adam, 43-44 puanın takımlar için rahatlama seviyesi olduğunu dile getirdi. Belözoğlu, "Bugün 36 puanı bulduk. En kötü ihtimalle 6-7 puan daha almamız gerek. 43-44 puanlar takımları rahatlatacak puanlar. Alt sıralardaki takımlar da artık kolay kaybetmiyor. İnce hesapların yapıldığı bir dönemdeyiz. Bu yüzden hiçbir zaman rehavete kapılmadan mücadeleye devam etmeliyiz" dedi.

Antalyaspor'un iç saha performansına da dikkat çeken Emre Belözoğlu, "İç sahada enerjimiz çok yüksek. Bu da maç kazanmamızda en büyük etken. Bayramımızı mutlu bir şekilde kutlamamıza vesile oldular. Cumartesi günü Samsunspor'la zorlu bir maç oynayacağız, Pazartesi yeniden işimize sımsıkı sarılacağız, dersimize iyi çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA