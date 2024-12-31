Emrecan Terzi Ameliyat Oldu

Spor

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanarak ayak bileği instabil bağ yaralanması yaşayan Emrecan Terzi'nin ameliyat olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ ayak bileğinde meydana gelen rotasyonel travma sonrasında ayak bileği instabil bağ yaralanması (sindezmoz) tespit edilen futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Terzi'ye, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu cerrahi işlemi uygulandı. Rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak olan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - İSTANBUL