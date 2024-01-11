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EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü: Galatasaray ile beraberlikten memnunuz - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü: Galatasaray ile beraberlikten memnunuz

EMS Yapı Sivasspor'un Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. haftada Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karagöl, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, her iki takımın da eksik oyuncularının olduğu bir müsabaka olduğunu belirtti. İlk yarıda rakiplerinin daha iyi olduğunu aktaran Karagöl, ikinci yarıda oyunu dengelediklerini ve 1-1'lik skoru yakaladıklarını ifade etti. Ayrıca takımdan ayrılacak futbolcuların durumuyla ilgili bilgi veren Karagöl, yeni transferlerin açıklanacağını ve takımın daha da güçleneceğini söyledi. Teknik direktör Bülent Uygun ve oyunculara teşekkür eden Karagöl, Galatasaray'ı da tebrik etti.

EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü: Galatasaray ile beraberlikten memnunuz
11.01.2024 - 20:11,  Güncelleme: 20:14
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EMS Yapı Sivasspor'un Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. haftada Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karagöl, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her iki takımın da eksik oyuncularının olduğu bir müsabaka olduğunu belirtti.

İlk yarı rakiplerinin daha iyi olduğunu aktaran Karagöl, "İkinci yarı biz oyunu dengeledik ve 1-1'lik skoru yakaladık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen 1-1'lik skordan da çok memnunuz, 1 puan bizim için iyi oldu. Hakeme de buradan çok teşekkür ediyorum çok güzel bir maç yönetti. İnşallah bundan sonraki haftalarda da aynı performansı hakemlerimizden bekliyoruz." dedi.

"Rodrigues'in veda maçıydı"

Karagöl, takımdan ayrılacak futbolcuların durumuyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Yunus Emre Konak ile ilgili birkaç saat içerisinde bir açıklama yapacağız. Kendisi İngiltere'de, inşallah kendisi için de hayırlı olur. Ayrıca bu gün Rodrigues'in veda maçıydı. Samu Saiz için de bir parantez açmak istiyorum. Samu Saiz sezon başında gitmek istiyordu ve kendisi kaldı. Fakat son haftalardaki agresif oyunundan ve gitmek istemesinden dolayı kendisiyle yollarımızı ayıracağız. Kimse Sivasspor'dan büyük değil, sözleşmesini feshettik. Yeni transferlerimizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız, çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta 3 transfer açıklamayı düşünüyoruz. İnşallah takımımızı çok daha güçlendireceğiz."

Teknik direktör Bülent Uygun'a teşekkür eden Karagöl, "2 hafta da 4 puan aldı, bu hafta çok eksiğimiz, cezalımız, sakat oyuncularımız vardı ve Rey Manaj yoktu. Hasta oyuncularımız vardı, şu an ciddi tedaviler sonrası çıkmak zorunda kaldılar. Bülent hocamıza ve oynayan bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler." diye konuştu.

Karagöl, güzel bir müsabaka olduğunu da söyleyerek Galatasaray'ı tebrik etti.

Kaynak: AA
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