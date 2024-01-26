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EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

EMS Yapı Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Dorde Nikolic ve sakatlığı geçen Hakan Arslan ile gribal enfeksiyonu atlatan Alaaddin Okumuş da takımla çalıştı. Uygun, zor bir maç olacağını belirterek taraftardan destek beklediklerini ifade etti.

EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
26.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:50
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 28 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışan futbolcular, yarım sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yeni transfer Dorde Nikolic'in yanı sıra sakatlığı geçen Hakan Arslan ile gribal enfeksiyonu atlatan Alaaddin Okumuş da takımla çalıştı.

Bülent Uygun, yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Beşiktaş'ı biraz soğuk havada ama kalbimizdeki sevgiyle karşılayacağız. Zor bir maç olacak. Onlar adına da zor geçen bir sezon var. Zevkli, keyifli ve çetin bir mücadele bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Uygun, "Kaleci Ali Şaşal Vural'a alternatif olması hem de planlama içerisinde olası sakatlığa önlem almak için Dorde Nikolic'i transfer ettik. 350'ye yakın maç izledim. Oyun sistemimize ve bütçemize yakın 6 adam tespit ettim. Bunlarla ilgili transfer komitemiz ve yönetim kurulumuz görüşmelerini devam ettiriyor. Bir aksilik olmazsa 1 hafta 10 gün içerisinde kendilerini buraya Sivas'a getirip takımla anlaşmalarını yaptırmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Dinlenmeden çok karşılaşmaya çıktıkları için yoğun fikstüre tepki gösteren Uygun, şöyle devam etti:

"Bu kadar yoğun hava şartlarının olduğu bir yerde maç planlamasının daha profesyonelce yapılması lazım. Çünkü oyuncularımız sakatlanıyor. Nitekim şu anda 5 futbolcuda adale ile ilgili sakatlıklar yaşıyor. Futbolcunun da sağlığını düşünmek zorundayız. 3 günde bir maç yapıyorsun, deplasmandasın sonra 3 gün sonra evinde oynuyorsun, hiç idman yapmadan maça çıkıyorsun. Bunu dünyanın hiçbir yerinde hiçbir futbolcu kaldıramaz. Biz de bunu kaldırmaya çalışıyoruz."

Uygun, Beşiktaş maçında taraftardan destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklara Başladı - Son Dakika


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