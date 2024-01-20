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EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi BG Grup 4 Eylül Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam görev yapacak. Sivasspor, ligdeki son maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Uğur Çiftçi, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Charilaos Charisis, Koita ve milli takımlarda bulunan Clinton N'Jie ile Ahmed Musa ise forma giyemeyecek.

EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK\'yı ağırlıyor
20.01.2024 - 10:31,
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 25 puan topladı.

Süper Lig'de üçer sarı kart gören defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor'da ayrıca sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, kırmızı kart cezalısı Koita ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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