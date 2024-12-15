En-Nesyri Maçta 2 Gol Attı

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Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 mağlup ederken Youssef En-Nesyri galibiyeti getiren gollere imza attı. Karşılaşmanın 63. dakikasında Sofyan Amrabat'ın yerine oyuna dahil olan En-Nesyri, 74 ve 90. dakikalarda fileleri havalandırdı. İki golü de kafayla atan 27 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'de 5. golüne ulaştı. Göztepe, Bodrum FK, Kayserispor maçlarında gol sevinci yaşayan En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde de 3 gole imza attı. Deneyimli futbolcu bu sezonki 8. golünü kaydederken, ilk kez bir maçta 2 gol birden attı. - İSTANBUL