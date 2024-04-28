Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu

Bounemouth, milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta sahasında Brighton'ı 3-0 mağlup etti. Premier Lig'de ilk kez bir maça 11'de başlayan Enes, takımı adına bu sezonki 2. golünü attı.

28.04.2024 18:49  Güncelleme: 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-0 ev sahibi takım kazandı.

ENES ÜNAL, MAÇA DAMGA VURDU

İngiltere Premier Lig'de bir maça ilk kez 11'de başlayan Enes Ünal, Marcos Senesi'nin 13. dakikada attığı golde asisti yaparken, 52. dakikada da takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan golcü futbolcu, 67. dakikada yerini Ryan Christie'ye bıraktı. Bounemouth'un 3. golünü ise 87. dakikada Justin Kluivert kaydetti.

Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Devre arasında Getafe'den Bounemouth'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Enes, tüm kulvarda 2'si ilk 11 olmak üzere 14 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İlk devrede Getafe formasıyla 5 maçta görev yapan 26 yaşındaki golcü, burada da 2 asist yapmıştı.

Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu

Bournemouth, Enes Ünal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 20:00:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement