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Engelleri Basketbolla Aşıyor

Engelleri Basketbolla Aşıyor
02.07.2025 11:18
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Azra Betül Erik, kazadan sonra basketbol sayesinde hayata tutunarak aktif bir yaşam sürüyor.

Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasında omurilik felci olan ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Azra Betül Erik, Adana'da basketbol sayesinde hayata tutunuyor.

Çukurova ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Azra Betül Erik, 2019 yılında Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitim hayatının son sınavından çıktıktan sonra trafik kazası geçirdi.

Kaza sonucu omurilik felci olan Azra, uzun süren tedavisinin ardından yaşamına tekerli sandalyeyle devam etmeye başladı.

Süreç içerisinde mezun olduğu üniversitede Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yapan Azra, 3 yıl önce arkadaşının tavsiyesi üzerine Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübüne gitti.

Buradaki sporcularla tanışan ve yeni arkadaşlıklar edinen Azra, kulübün tekerlekli sandalye basketbol takımında oynamaya başladı.

Daha önce spor geçmişi olmamasına rağmen hem arkadaşları hem de antrenörlerinin desteğiyle bu alanda başarı yakalayan Azra, basketbolu tutkusu haline getirdi.

Spor sayesinde sosyal hayata katılan Azra, yeni sezonda mücadele edecekleri Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde takımına katkı vermeyi hedefliyor.

Azra, antrenörü İlker Yenigün yönetiminde takım arkadaşları Aziz Yıldız ve Emir Mehmet Çetrez ile antrenmanlarını sürdürüyor.

"Bu takıma dahil olmak bana birçok şey kattı"

Azra Betül Erik, AA muhabirine, yaşadığı trafik kazası sonrası zor bir tedavi sürecinden geçtiğini söyledi.

Gördüğü tedavinin ardından hayata adaptasyon sürecinde zorluk yaşadığını anlatan Azra, tanıştığı basketbol sayesinde yeniden moral bulduğunu belirtti.

Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübüne gittikten sonra hayata sıkı sıkıya sarıldığını vurgulayan Azra, şöyle devam etti:

"Kulübe girdiğimde şimdiye kadar gördüğüm engelli topluluklarından çok farklı bir toplulukla karşılaştım. Spor kulübünde böyle neşeli, hayat dolu, pozitif insanlarla karşılaşacağımı beklemiyordum. Kaza öncesinde ne basketbol ne de spor geçmişim vardı. Ancak o topluluğu görünce 'Ben bu topluluğun üyesi olmalıyım ve basketbola başlamalıyım' diye düşündüm ve çok doğru bir karar almışım."

Azra, basketbol ve kulübü sayesinde hayatının daha aktif hale geldiğini dile getirdi.

Basketbol sayesinde sosyalleştiğini anlatan Azra, "Basketbolla öz güvenim, sosyal çevrem ve insanlarla iletişimim arttı. Bu takıma dahil olmak bana birçok şey kattı." diye konuştu.

Azra Betül Erik, engellerin bedende değil, zihinde olduğunu belirterek, engellilerin hayata küsmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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