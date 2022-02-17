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Enver Cenk Şahin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika

Enver Cenk Şahin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

17.02.2022 17:22
Enver Cenk Şahin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Tuzlaspor maçında sakatlanan Bursaspor'un yeni transferi Enver Cenk Şahin'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Tuzlaspor maçında sakatlanan Bursaspor'un yeni transferi Enver Cenk Şahin'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Enver Cenk Şahin'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Tuzlaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Cenk Şahin'in yapılan kontrolleri sonuncunda sağ uyluk arka adalesinde 2. derecede zorlanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisi devam etmekte olup 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesi planlanmaktadır." - BURSA

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Enver Cenk Şahin, Spor Toto, Tuzlaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Enver Cenk Şahin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Enver Cenk Şahin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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