Erciyes 38 FK\'dan örnek davranış

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Erciyes 38 Futbol Kulübü, Denizlispor maçının hasılatını Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışladı.

Türkiye 3. Lig 4. Grupta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, iki hafta önce sahasında oynadığı Denizlispor maçının gelirini Şehit Aileleri Derneği'ne bağışladı. Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı hesabına 29 bin 329 Türk Lirası 50 kuruş gönderildiği bildirildi.

Mavi siyahlı kulübün bu davranışı takdir topladı. - KAYSERİ