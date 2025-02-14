Erciyes 38 FK'ya Ceza - Son Dakika
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Erciyes 38 FK'ya Ceza

Erciyes 38 FK\'ya Ceza

Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne 5.400 TL para cezası verildi.

14.02.2025 09:13
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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü'ne Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi. Mavi-siyahlı takıma 5 bin 400 TL para cezası geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Erciyes 38 Futbol Kulübünün 9 Şubat 2025 tarihinde oynanan Denizlispor-Erciyes 38 Futbol Kulübü 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40/2. maddesi uyarınca 5.400 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

PFDK tarafından Denizlispor'a da Erciyes 38 FK maçında yaşananlardan ötürü 62 bin 400 TL para cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes 38 FK'ya Ceza - Son Dakika

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