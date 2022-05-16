Erciyes'in zirvesine "19 Mayıs" dolayısıyla tırmanış yapılacak - Son Dakika

Kayseri'de dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenecek 19 Mayıs Erciyes Dağı Tırmanışı'na Türkiye'nin dört bir tarafından dağcılar katılacak.

Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs dolayısıyla 27 yıldır Erciyes'in zirvesine tırmanış düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin geleneksel hale geldiğini ve Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer aldığını belirten Yılmaz, bu yıl da Türkiye genelinden 50'nin üzerinde dağcının katılımıyla tırmanış yapacaklarını ifade etti.

Erciyes Çobanini bölgesinde 18 Mayıs Çarşamba tırmanış öncesi kamp kuracaklarını anlatan Yılmaz, 19 Mayıs saat 03.00'te tırmanışa başlayacaklarını bildirdi.

Yılmaz, zirveye ulaştıklarında Türk bayrağı ve Atatürk posterleri açacaklarını, şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuduktan sonra etkinliği tamamlayacaklarını belirtti.