Erden Timur: Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın - Son Dakika
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Erden Timur: Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 343 Digital YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Timur, Sacha Boey transferiyle ilgili "Bayern Münih'e 25'in altında bir fiyata geliyorlarsa havaalanından geri dönsünler dedim. Sacha da bunu protesto ediyor gitmek istediği için. Ben Sacha'ya 'Söz veriyorum sen gideceksin, hayallerinize karışmayacağız.' dedim. Onlar bizim hiç kurşunumuz yok diye düşünüyordu. Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın" ifadelerini kullandı.

28.04.2024 16:49  Güncelleme: 17:16
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 343 Digital YouTube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde;

KİM BU ERDEN TİMUR?

"Ben manevi kısmını anlatmak isterim ama kutuplaşma var. Anlattığın şeylerin başka yerlere çekilmesi olabilir. Ben de anlattığım konulara zarar vermek istemiyorum. İnsanın kim olduğu yaradılış gerçeğiyle alakalı bir şey. Hayatımda önemli denecek şeyler yaptım ama hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Kendini ne kadar tanıdığınla alakalıdır kim olduğun"

"GARİP BİR TOPLUM VAR"

"Bana tarikatçı dendiği için alevi olduğumu söylemek zorunda kaldım. Böyle de garip bir toplum var anasını satayım. Bazen Allah kimsenin gönlüne boşuna tutku koymuyor diyorum. Mesela Galatasaray'ı niçin bu kadar seversin. Bir anlamı olması lazım. Boş boş sevmezsin ki! Yemişim başarıyı. Başarılı olsan ne olur, olmazsan ne olur! Bir şeye adanırsan bir dayanma gücü oluyor. Bu kadarını yaşamamıştım. İnanılmaz bir haksızlık, acayip bir iftira. İçi dışı çok kötü. Kimse bu Galatasaray'a olan sevgimi etkilemiyor"

Erden Timur: Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın

"AĞLANACAK BİR ŞEY Mİ?"

Erden Timur, imza törenindeki ağlama görüntüsü hakkında şu sözleri kullandı:

"Muslera konuşurken sürekli gözü doluyor. Sesi titreyince benim de gözyaşlarım geldi. Eşim de 'Muslera'nın sözleşmesini uzatmak ağlayacak bir şey mi?' diye takıldı bana. Ben de TV'den izleyen birçok insan ağladı dedim"

"BUNLAR BOŞ OĞLU BOŞ"

"Amacın şampiyon olmak falan filan bunlar boş oğlu boş. İş hayatında da öyle. Amacınız toplumsal amaç olabilir. Bunu edinin o zaman dünyevi şeyleri sizin önünüze sunuyorlar. Aşırı bir şekilde şampiyonluk isteyen şey herkese zarar verir. Oyuncularla yaptığım konuşmada benim misyonum sizi hayalinize ulaştırmaktır dedim"

SACHA BOEY TRANSFERİ

" Sacha Boey, Bayern Münih istediği için maça çıkmamış. Bayern son anı beklemiş ama alternatif geliştiremedi. Bayern, oyuncunun menajerini yetkilendirmiş transfer için. Dolayısıyla menajer başka takımdan teklif getirtemez. 7-8 gün kaldı, biz de göndermek istemiyoruz. Bayern Münih'e 25'in altında bir fiyata geliyorlarsa havaalanından geri dönsünler dedim. Sacha da bunu protesto ediyor gitmek istediği için. Ben Sacha'ya dedim ki 'Söz veriyorum sen gideceksin, hayallerinize karışmayacağız.' Onlar bizim hiç kurşunumuz yok diye düşünüyordu. Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın"

Erden Timur: Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın

ICARDI TRANSFERİNİ NASIL BİTİRDİ?

" Mauro Icardi'nin buraya gelişi nasıl oldu? Ben çocukken özgüvenli olmak için amuda mı kalktım! O dönem 8 milyon euro maaş alıyordu. O zaman böyle şansımız da yoktu. Maaşının yüzde 90'ınını PSG'ye ödetelim falan dedik. Onlar da tabi tabi diyorlardı. Oyuncunun sadece Galatasaray'ı istemesi lazımdı ki kulübü maaş konusunda karar versin. Wanda Nara ile konuştuk. Menajeri Pino vardı. Her şeyiyle ilgilendik. Değer vermek çok önemlidir. Hep şu kadar para verildi diyorlar. Bu adamların zaten parası var. Senin insanlığın onu etkiliyor"

Erden Timur: Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın

"MERTENS, DAHA YÜKSEK TEKLİFLERE RAĞMEN GALATASARAY'A GELDİ"

"Sadece Icardi değil, Torreira ve Mertens'e birçok teklif geldi. Mertens'i o dönemde Juventus da istiyordu. Napoli ile arasındaki rekabetten dolayı olmamıştı. Daha yüksek para verdikleri halde Galatasaray'a geldi"

Erden Timur: Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın

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Son Dakika Spor Erden Timur: Masadaki şartları değiştiremiyorsan masayı dağıtacaksın - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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