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Erdoğan Karaali, sporcusunu sakinleştirmek için mindere çıktığını savundu - Son Dakika
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Erdoğan Karaali, sporcusunu sakinleştirmek için mindere çıktığını savundu

Grekoromen Güreş Büyükler ve 23 Yaş Altı Milli Takımlar'ın eski teknik direktörü Erdoğan Karaali, Dünya Şampiyonası'nda sporcusunu sakinleştirmek için mindere çıktığını, hakeme müdahalesinin olmadığını savundu. Karaali, müsabakada yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunarak, görüntülerde hakeme herhangi bir müdahale olmadığını ve yasal haklarını kullanacağını belirtti.

Erdoğan Karaali, sporcusunu sakinleştirmek için mindere çıktığını savundu
15.12.2023 - 23:09,
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Grekoromen Güreş Büyükler ve 23 Yaş Altı Milli Takımlar'ın eski teknik direktörü Erdoğan Karaali, Dünya Şampiyonası'nda sporcusunu sakinleştirmek için mindere çıktığını, hakeme müdahalesinin olmadığını savundu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldırdığı gerekçesiyle Türkiye Güreş Federasyonu tarafından görevden alınan Karaali, müsabakada yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

97 kiloda milli güreşçi Mustafa Olgun'un Rus rakibiyle çıktığı final maçında 4-3 yenildiğini hatırlatan Karaali, "Bunun üzerine sporcumuz agresifleşti ve mindere vurmaya başladı, görüntülerde de göreceksiniz. Agresifleşince hakem galibi ilan etmek için sporcuyu çağırdı ama sporcumuz gelmiyor, ben de mindere girdim ve sporcuma hakemin yanına geçmesini söyledim. Minder amiri de kart çıkarmaya teşebbüs etti. Bu müsabaka bizim takım olarak şampiyon olmamızı etkileyecek bir maçtı. Sporcumuz kırmızı kart görmüş olsaydı takım halindeki dünya şampiyonluğumuz tehlikeye girecekti, bunu önlemek için mindere çıktım ve sporcuma sakin olmasını söyledim." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın görüntülerini herkesin izlediğini ve hakeme karşı herhangi bir teşebbüsün olmadığını belirten Karaali, şöyle konuştu:

"Görüntülerde de görüyorsunuz maç bitince sporcumuz hakkının yendiğini düşünerek agresifleşiyor. Hakem sporcuları çağırıyor, ben de sporcumuzu hakemin yanına geçmesi için ikaz ediyorum. Görüntülerde açıkça gözüküyor hakeme hiç bir müdahale yok. Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu'nun bize tebliğ edilen resmi yazısında da 'saldırı' ifadesi yok sadece 'mindere çıkmasından dolayı 2 ay hak mahrumiyeti ve 500 İsviçre Frangı ceza verilmiştir' ifadesi var."

Karaali, konuyla ilgili yasal haklarını kullanacağını da belirtti.

Kaynak: AA
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