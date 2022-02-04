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Eren Albayrak: "Yuvama döndüm" - Son Dakika

Eren Albayrak: "Yuvama döndüm"

04.02.2022 18:11
Eren Albayrak: "Yuvama döndüm"

Çaykur Rizespor'un 5 buçuk yıl aradan sonra 2. kez renklerine bağladığı Eren Albayrak, "Çok alışma süreci yaşamıyorum çünkü kaldığım yerden devam ediyorum.

Çaykur Rizespor'un 5 buçuk yıl aradan sonra 2. kez renklerine bağladığı Eren Albayrak, "Çok alışma süreci yaşamıyorum çünkü kaldığım yerden devam ediyorum. Yuvama döndüm diyebilirim" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eren Albayrak Çaykur Rizespor'a gelişiyle kendi evine gelmiş gibi hissettiğini dile getirerek, "Ufak tefek farklılıklar olsa da her şey bıraktığımız gibi. Çok alışma süreci yaşamıyorum çünkü kaldığım yerden devam ediyorum. Yuvama döndüm diyebilirim. O kadar güzel 3 buçuk yıl geçirmişim ki geldiğimde sağ olsun herkes çok güzel bir şekilde karşıladı. Demek ki güzel dostluklar edinebilmişiz burada. Önemli olan böle şeyleri kazanabilmek. Takım olarak şampiyonluk yaşadığım, bireysel olarak A Milli Takım'a gittiğim yer burası benim. Hem takım olarak hem de bireysel olarak o 3 buçuk yıldan daha güzel yıllar geçiririz burada inşallah" dedi.

Düşme potasında oldukları için zorlu bir süreç yaşadıklarının farkında olduğunu ve takım olarak bu süreçten çıkmak için en iyi şekilde hazırlanacaklarının altını çizen Albayrak "Önümüzde 4 aylık süreç var. Bunlar benim burada yaşadığım süreçler. Oynadığım dönemde de bildiğim süreçler olduğu için her zaman camia olarak, kulüp olarak birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Çünkü kolay bir süreç değil. Burada en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızın da desteği ile bu zorlu süreçten çıkacağız" ifadelerini kullandı. - RİZE

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Mehmet Cengiz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eren Albayrak: 'Yuvama döndüm' - Son Dakika Spor


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