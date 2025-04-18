Eren Elmalı\'dan Taraftara 3\'lü

Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, Bodrum FK maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı. Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, kale arkasındaki taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca diğer futbolcuları da 3'lü çektirmeye çağırdı ve onlar da bu isteği kırmadı. Futbolcular ve teknik ekip daha sonra birlikte galibiyet sevincini yaşadı. - İSTANBUL