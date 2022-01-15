Erganispor ile Licespor maçında kavga: 10 sporcu yaralandı

Diyarbakır Süper Amatör B Grubu'nda liderlik mücadelesini veren Erganispor ile Licespor arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Olaylada her iki takımdan yaralanan 10 futbolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Stadyumu'nda oynanan Süper Amatör B Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Erganispor ile Licespor maçının 48'inci dakikasında iki futbolcu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakemin maçı tatil etmesiyle diğer futbolcularda kavgaya dahil oldu. Saha bir anda karıştı. Yöneticilerinde müdahil olduğu kavgayı polis güçlükle sonlandırdı. Kavgada iki takımdan 10 futbolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.