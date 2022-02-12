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Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor - Son Dakika

Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor

12.02.2022 14:02

Antalya'nın Alanya ilçesindeki düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ikinci gün ilk maçında Polonya'nın AWF Poznan takımını 10-3 yendi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Gaziantep Polisgücü, ikinci gün ilk maçında Polonya'nın AWF Poznan takımını 10-3 yendi.

Türkiye'yi şampiyonada temsil eden Gaziantep Polisgücü, ikici günün ilk maçında Polonya'nın AWF Poznan takımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.

Gaziantep Polisgücü rakibini 10-3 yenerek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Gaziantep Polisgücü bugün saat 18.30'da Dinamo Elektrostal ile karşılaşacak.

Organizasyondaki ilk gün maçlarında HC Minsk takımını 8-5 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, ikinci müsabakasında Avusturya temsilcisi Post SV'ye 10-4 kaybetmişti.

Günün diğer karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

Post SV-Sanse Complutense: 5-2

Klub Zelina-HC Minsk: 9-4

Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor
Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor
Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor
Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor

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Gaziantep, Antalya, Polonya, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Alanya'da devam ediyor - Son Dakika Spor


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